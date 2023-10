F1 - Grand Prix du Qatar - Oscar Piastri remporte la course sprint, Max Verstappen sacré champion du monde

Oscar Piastri (McLaren) a remporté la course sprint du Grand Prix du Qatar, 17e manche du championnat du monde de F1, samedi, sur le circuit de Lusail (5,419 km). Au bout des 19 tours (avec deux interventions précoces de la safety car), l'Australien, qui avait signé la pole un peu plus tôt dans la journée, a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et son coéquipier le Britannique Lando Norris (McLaren).