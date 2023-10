Jupiler Pro League - Anderlecht domine Malines et prend provisoirement la tête du championnat

Avec 21 points, Anderlecht devance l'Union et La Gantoise (19 points), qui jouent dimanche à Saint-Trond et contre Genk.

La rencontre a débuté après l'hommage retentissant rendu par le RSCA à sa légende Paul Van Himst, qui fêtait lundi ses 80 ans. Brian Riemer avait choisi de réintégrer Kasper Dolberg dans le onze de base, après son absence sur blessure à Eupen, où Vazquez l'avait remplacé et inscrit un but.

Mario Stroeykens a rapidement débloqué la situation en convertissant avec sérénité une passe de Thorgan Hazard d'une frappe du plat du pied gauche dans la surface (14e). Anderlecht pouvait dès lors contrôler la partie, et Malines n'a que trop peu tenté de percer le bloc aux accents scandinaves avec Augustinsson présent sur le côté gauche de la défense pour la troisième fois consécutive.

En deuxième période, Dolberg a justifié la confiance donnée par son entraîneur. Sur un flanc gauche animé, Augustinsson a envoyé un centre tendu aux abords du but malinois. L'attaquant danois n'a eu qu'à dévier le ballon au fond des filets pour doubler l'avance des siens (60e).

Si Malines manquait cruellement de percussion, Storm s'est néanmoins retrouvé lancé dans la profondeur, parti pour défier Schmeichel en un contre un. Sardella s'est époumoné à revenir, mais il a envoyé le ballon sur le pied adverse, et celui-ci a fini sa course dans le but (73e). Plus concernés, les Malinois n'ont cependant pas inscrit de but égalisateur. Au contraire, Amuzu a mis fin au suspense en inscrivant un lob exceptionnel de 40 mètres (90e+3).