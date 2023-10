Mondiaux de gymnastique artistique - Simone Biles fière de son 6e titre mondial au concours général

"Je pense que ce titre est aussi bien que mon premier titre mondial", a confié Biles. "Je suis de retour dans la même salle, la même ville. Cela le rend spécial et émouvant. Cela signifie beaucoup pour moi."

Sur le podium, elle n'a pu retenir ses larmes. "J'étais émue parce que j'ai remporté mon premier titre ici et maintenant mon sixième. Mais croyez-moi ou non, j'ai quelque chose dans l'œil qui me gêne depuis quatre heures et que je n'arrivais pas à enlever."

"Je suis contente de la façon dont cela s'est déroulé, même avec cette petite faute au sol", a-t-elle expliqué. La quadruple championne olympique a trébuché à cet agrès, mais a terminé sans erreur majeure. "Je trébuche souvent", a souri l'Américaine. "En fait, je suis très maladroite en dehors de la salle. Mais pas pendant la gymnastique normalement. En fin de compte, j'ai pu rire de moi-même."

Il s'agit du deuxième titre de Biles à Anvers cette semaine, après celui avec les Etats-Unis dans le concours par équipes. "Je montre que je peux encore le faire. Je suis même de plus en plus performante. J'ai hâte de voir comment la suite va se passer". Elle disputera encore les finale par agrès.