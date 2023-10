Tour de Hainan - James Piccoli remporte la troisième étape devant le nouveau leader Oscar Sevilla

Après 122,6 km entre Baoting et Wuzhishan, avec quatre ascensions de première catégorie mais un final plat, Piccoli, 32 ans, a réussi à s'imposer grâce à une échappée tardive devant Oscar Sevilla (Team Medellin - EPM). Le vétéran espagnol, 47 ans, a terminé deuxième à deux secondes et est le nouveau leader. Il reprend le maillot à l'Australien Sebastian Berwick (Israel - Premier Tech), vainqueur de la deuxième étape et troisième cette fois-ci. Son coéquipier Ben Hermans a terminé cinquième, à quatre secondes de Piccoli.

Au classement général, Sevilla devance Berwick d'une seconde. Un peu plus loin suivent Piccoli (à huit secondes) et Hermans (à 13 secondes).

Dimanche, les coureurs devront à nouveau franchir trois ascensions de première catégorie, mais le final sera à nouveau plat. La 14ème édition de cette course par étapes se termine lundi.

Le Tour de Hainan est de retour au calendrier après cinq ans d'absence. L'Italien Fausto Masnada a remporté la dernière édition en 2018.