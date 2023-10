Un motocycliste de 21 ans meurt dans un accident de la route à Tremelo

"Son inexpérience en est peut-être la cause. Il n'avait pas son permis de conduire depuis longtemps", explique la porte-parole. Le jeune homme ne roulait pas trop vite et n'avait consommé ni d'alcool, ni de drogues. Son véhicule et sa tenue étaient aussi conformes.

La victime a été soignée sur place, mais elle n'a pas pu être sauvée. Dans sa chute, elle a touché une cycliste qui a été légèrement blessée.