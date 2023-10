Une enquête pénale ouverte sur les pratiques de bpost

Le parquet s'intéresse de près aux trois marchés passés entre bpost et différents SPF, ainsi qu'aux pratiques de certains (ex-) travailleurs de bpost impliqués dans ces marchés. Le parquet, qui n'a pas souhaité commenter cette information, a seulement confirmé qu'une enquête était bel et bien en cours, au stade de l'information judiciaire.

Ces marchés concernent la production et la distribution des plaques d'immatriculation (pour le compte du SPF Mobilité), du marché de la gestion administrative et de la perception des amendes routières (pour le SPF Justice) et du marché de la gestion d'une série de comptes bancaires pour l'État - les comptes 679 (pour le SPF Finances).

À l'issue d'audits menés en interne, bpost s'est rendu compte d'une série de malversations dans le chef de certains de ses travailleurs.