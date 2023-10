Conflit israélo-palestinien - Allemagne: la porte de Brandebourg aux couleurs d'Israël

Berlin "pleure les victimes de cet attentat terroriste lâche et criminel et craint pour les personnes kidnappées. Notre ville se tient fermement aux côtés d'Israël", a déclaré de son côté le Sénat berlinois, l'organe qui dirige la capitale allemande, sur la même plateforme.

L'ambassade israélienne à Berlin a remercié l'Allemagne "pour ce beau symbole". "Nous sommes unis contre le terrorisme!", a-t-elle ajouté, toujours sur X.

A Paris, la Tour Eiffel sera de son côté éteinte plus tôt que d'habitude dimanche soir "en solidarité avec les victimes israéliennes suite aux attaques menées par le Hamas", a indiqué la maire de la capitale française Anne Hidalgo sur le réseau social.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.