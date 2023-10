Conflit israélo-palestinien - Le CCIB prône la relance de pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens

"Il est particulièrement dur et pénible de voir le nombre de victimes recensées ces derniers jours en Israël", a réagi celui qui est depuis 2015 à la tête du CCIB, l'organe représentatif du judaïsme belge. "Nous espérons que la paix pourra rapidement revenir".

"Mais pour faire la paix, il faut être deux", commente M. Markiewicz, interrogé par Belga dimanche.

"Le Hamas ne veut pas collaborer à des solutions et a pour unique but de détruire l'Etat d'Israël. Il est impossible de convenir d'une paix avec quelqu'un qui veut votre mort. Et le Hamas veut la mort des citoyens d'Israël".

Le président du CCIB n'exonère toutefois pas totalement le gouvernement israélien de ce qui se passe actuellement au Proche-Orient.

"Voilà des années qu'aucun pas n'est plus posé en direction de la paix", concède-t-il. "Mais l'attitude du Hamas aujourd'hui témoigne d'une absence totale de respect pour la vie humaine", insiste-t-il.

Pour l'heure, le CCIB ne prévoit aucune cérémonie en hommage aux nombreux civils et militaires israéliens tués depuis le début du week-end.

Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) ainsi que le Forum voor Joodse Organisaties préparent toutefois un rassemblement à venir devant l'ambassade d'Israël à Bruxelles.