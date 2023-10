Coupe du monde de rugby - L'Irlande domine l'Écosse et s'adjuge la première place de son groupe

Les Irlandais (19 points) ont terminé à la 1re place du 'groupe de la mort', devant l'Afrique du Sud (15 points) qui jouera contre la France. L'Écosse n'a pas fait le poids contre ses voisins et termine hors des deux premières places qualificatives avec 10 points, devant Tonga et la Roumanie (0 point), qui s'affronteront dimanche pour l'honneur.

À Nantes, les Gallois n'ont eux non plus pas trop souffert contre la Géorgie, l'emportant 43-19 lors d'une rencontre enlevée. Le pays de Galles termine à la première place de la poule C et affrontera en quart l'Argentine ou le Japon. Avec ce quatrième succès en quatre matches, les Gallois ont obtenu 19 points sur 20 possibles, et ils devancent l'Australie (11 points en 4 matches), qui sera éliminée si les Fidji (10 points) battent le Portugal (2 points) dimanche. La Géorgie est pour l'instant 4e (3 points).

Les Samoa ont presque créé l'exploit en manquant de peu le premier succès de leur histoire face à l'Angleterre (18-17). Le XV de la Rose a finalement bouclé sa phase de groupes invaincu grâce à un essai tardif (74e) de son demi de mêlée Danny Care, transformé par Owen Farrell. Derrière les Anglais (18 points), l'Argentine et le Japon (9 points) se disputeront dimanche la 2e place du groupe D. Les Samoa terminent 4e avec 7 points, devant le Chili (0 point).

Les Anglais seront confrontés au 2e du groupe C, l'Australie ou Fidji, en quart de finale.