CSI 4* de Tétouan - Cyril Cools 2e du Grand Prix à Tétouan

Cinq cavaliers ont réussi un parcours sans faute sur leur deux passages. La victoire est revenue à l'Italien Emanuele Gaudiano (Nikolaj de Music) en 39.33 secondes. Cools en a fini en 41.15, devant l'Allemand Andre Thieme, champion d'Europe, qui a eu besoin de 41.41.

Virginie Thonon et Edgard de Prefontaine, médaillés d'argent il y a deux semaines au championnat de Belgique, ont cumulé 7 points de pénalité et ont terminé 19e. Marine Scauflaire (Cuba Libre de Nevada Z) a commis deux fautes. Jérôme Guery (Enjoy d'Eole) et Charlotte Philippe (Electro vd Kromsteeg Z) ont quant à eux fait basculer trois obstacles sur leur premier passage.