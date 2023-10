F1 - GP du Qatar - Max Verstappen fête son titre mondial avec une 14e victoire cette saison

Les McLaren de l'Australien Oscar Piastri et du Britannique Lando Norris ont complété le podium. Le Britannique George Russell (Mercedes) a fini 4e, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin). Le Français Esteban Ocon (Alpine), le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Chinois Guanhyou Zhou (Alfa Romeo) ont refermé le top-10.

Parti en pole position, Verstappen a profité de la collision entre les deux Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton pour s'envoler. Ce dernier a dû abandonner tandis que Russell a continué sa course. Dans des conditions extrêmes avec une chaleur particulièrement élevée, les pilotes ont connu beaucoup de difficultés à rester dans les limites de la piste. Les stewards, qui avaient mis l'accent sur le respect de celles-ci, n'ont pas hésité à brandir plusieurs pénalités. Malade, l'Américain Logan Sargeant (Williams) a été contraint à l'abandon alors que l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) n'avait pas pu prendre le départ à cause d'un problème d'alimentation d'essence sur sa monoplace.

Max Verstappen, qui a dominé le plateau en remportant notamment dix Grands Prix de suite, n'a pas fait durer le suspense au championnat du monde. Son troisième titre de suite a été assuré lorsque son dernier concurrent, son coéquipier mexicain Sergio Pérez, a dû abandonner la course sprint de samedi, rendant mathématiquement impossible un potentiel retour.