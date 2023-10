F1 - GP du Qatar - Trois arrêts obligatoires au stand en raison de l'usure des pneus sur le circuit de Lusail

Dans les faits, l'instance a décidé, en accord avec Pirelli, le fournisseur unique de pneumatiques, qu'un train de pneus ne devrait pas être utilisé durant plus de 18 tours, sous peine de disqualification. Comme la longueur du Grand Prix est de 57 tours, les pilotes devront donc repasser au moins trois fois au stand durant la course, sauf si sa durée est réduite par un drapeau rouge par exemple.

Une importante dégradation des pneus posant des problèmes de sécurité avait été constatée par Pirelli lors de ses tests de routine vendredi après les essais libres. "Ce problème a probablement été causé par la haute fréquence entre le flanc du pneu et les vibreurs pyramidaux de 50 mm largement utilisées sur cette piste, et aggravé par la propension à monter sur ces vibreurs", avait expliqué samedi la FIA.

L'instance avait alors décidé avant la course sprint d'ajuster les limites de la piste aux virages 12 et 13, là où la dégradation des pneus serait la plus marquée, pour limiter les passages des monoplaces sur les vibreurs.

En raison des trois interventions de la voiture de sécurité samedi au cours du sprint long de 19 tours, les données qui pouvaient être analysées par Pirelli n'était pas suffisantes. La FIA n'a pris aucun risque pour le Grand prix dimanche et a donc imposé une limite de 18 tours par train de pneus.