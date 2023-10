Foot/L1: Marseille domine Le Havre 3-0, sa première victoire sous Gattuso

Les Olympiens, qui ont concédé un nul frustrant à domicile jeudi en Ligue Europa contre Brighton (2-2) après avoir mené 2 à 0, se sont largement imposés face à des Havrais réduits à 10; grâce à trois buts de Sangante (c.s.c, 18e), Aubameyang (21e) et Sarr (84e).

Balayé à Paris (4-0) et dépassé à Monaco (3-2), l'Olympique de Marseille n'avait plus gagné depuis la réception de Brest fin août, et pointe à présent à la 6e place du classement, à égalité de points avec le PSG qui se déplace à Rennes ce soir (20h45).

Malgré un début de match frileux, face à un bloc défensif havrais agressif, l'OM a trouvé la faille sur sa première séquence dangereuse en profitant d'une bonne récupération de Valentin Rongier.

Après avoir sauvé la touche, le milieu de terrain marseillais a servi Iliman Ndiaye, dont le bon centre a fini dans les filets du portier havrais Arthur Desmas, trompé par une déviation contre-son-camp de son capitaine Arouna Sangante (18e).

Rassurés par ce but, les hommes de Gattuso n'ont pas tardé à doubler la mise sur une offensive dans l'axe menée par Amine Harit. Décalé sur la gauche et parfaitement servi par le Marocain, Pierre-Emerick Aubameyang a lobé d'un beau piqué Desmas pour inscrire son premier but de la saison en Ligue 1 (21e).

Assommés par ces deux buts en quelques minutes, les Havrais ont ensuite sombré. Rassoul Ndiaye, déjà averti après une première intervention musclée sur un Harit intenable, a vu rouge en raison d'une faute sur Ismaïla Sarr (40e).

Les Marseillais ont ensuite tranquillement géré leur supériorité numérique, sans forcer. Si Aubameyang a frôlé le doublé (45e+1), c'est lui qui a offert d'une talonnade dans la surface la balle du 3-0 à Sarr (84e) pour enfoncer le clou.