Jupiler Pro League - L'Antwerp inflige une cinquième défaite d'affilée à Eupen

La défaite 2-3 de l'Antwerp contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions et celle d'Eupen 1-3 face à Anderlecht n'ont pas incité Mark van Bommel et Florian Kohfeldt à modifier leur onze de départ. Avides de mettre un terme à une série de trois partages, les Anversois ont directement porté le danger devant Gabriel Slonina, qui a sorti un ballon chaud de Toby Alderweireld (10e).

Par contre, sur un cafouillage de la défense anversoise, Isaac Nuhu s'est retrouvé libre entre Soumaïla Coulibaly et Owen Wijndal et en a profité pour ouvrir la marque (11e, 0-1). Les Pandas sont vite revenus sur terre lorsque Vermeeren d'un tir chanceux a profité d'un ballon renvoyé par Slonina, qui avait bloqué un coup de tête de Vincent Janssen (14e, 1-1). Le gardien américain a essuyé plusieurs alertes avant que Balikwisha, lancé par Vermeeren, ne donne l'avance à l'Antwerp (34e, 2-1). Le but a été accordé par le VAR après que l'arbitre assistant a signalé un hors-jeu

En seconde période, Slonina a encore eu du boulot: après s'être opposé à une frappe de Vermeeren (48e), il a été heureux qu'un tir instantané de Muja finisse sur la transversale (59e). Eupen souffrait et Paeshuyse a dévié dans son but un centre de Jurgen Ekkelenkamp vers Janssen. Une fois encore l'assistant a levé son drapeau pour hors-jeu mais la fête pouvait continuer pour l'Antwerp (61e, 3-1). Le Bosuil a explosé une dernière fois dans les arrêts de jeu grâce à une tête de Muja (90e, 4-1).