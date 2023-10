Jupiler Pro League - Premier succès à domicile pour le Standard, vainqueur 2-1 du Club de Bruges

Au Standard, Carl Hoefkens a reconduit l'équipe victorieuse 1-2 à OHL. Par contre, Ronny Deila a apporté écarté Michal Skoras et Igor Thiago au profit de Skov Olsen et Ferran Jutlga. Sur une accélération de Skov Olsen et un centre de Maxim De Cuyper, les Brugeois ont lancé la première pique que Jutla n'a pas exploitée (1e). Isolé devant le but par Hans Vanaken, l'Espagnol a encore complètement manqué sa reprise de la tête (24e). Le match était lancé et sur un coup franc d'Hayao Kawabe, Bokadi a donné pour la première fois l'avantage au Standard à domicile (11e, 1-0). Pas de clean-sheet pour la septième fois d'affilée pour Simon Mignolet, qui a repoussé des frappes de Wilfried Kanga (21e) et de Kawabe (28e) avant d'avoir la main ferme sur une tentative de Nathan Ngoy (30e). De l'autre côté, Arnaud Bodart a également sorti une superbe parade devant Philip Zinckernagel, (42e).avant de voir un tir croisé de De Cuyper heurter le poteau (44e).

Après la pause, le Club et son attaque la plus productive (23 buts).ont fait passer un mauvais moment au Standard et à Bodart, qui s'est étiré pour détourner un envoi de Skov Olsen (59e). Le gardien rouche s'est encore distingué devant Antonio Nusa (78e) avant d'être surpris par Skov Olsen (85e, 1-1). Mais d'une frappe à distance Price a porté à onze la série de matchs sans victoire des Brugeois à Sclessin (90e, 2-1).