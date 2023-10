Ligue 1: rejoint par Lorient, Lyon ne décolle toujours pas

Cette performance de nouveau décevante, sous les yeux du président John Textor, ne rassure pas avant la trêve internationale et un nouveau duel de mal classés contre Clermont, le 22 octobre.

Face aux Lorientais, dans une rencontre d'un niveau assez faible, disputée, il est vrai, sur un terrain dans un état catastrophique après deux matches de la Coupe du monde de rugby joués jeudi et vendredi, l'entraîneur Fabio Grosso a opéré des choix forts en reléguant sur le banc Rayan Cherki et Corentin Tolisso, peu performants depuis le début de saison.

En revanche, il a pu bénéficier du retour de blessure du défenseur central Dejan Lovren et de suspension de l'avant-centre et capitaine Alexandre Lacazette.

Il a aussi titularisé au milieu les jeunes Skelly Alvero (21 ans, 2,06 m) et Mahamadou Diawara (18 ans), transfuge du PSG cet été, puis en attaque le Brésilien Jeffinho aux performances pourtant décevantes depuis son arrivée en janvier.

Mais ce dernier a bien répondu au technicien italien en étant impliqué sur les trois buts de l'OL.

Lorient a pourtant ouvert la marque grâce à un but somptueux du jeune Eli Kroupi (17 ans) qui a trouvé l'ouverture d'un tir dans la lucarne (16) avant une rapide réaction de Lyon.

Le Ghanéen Ernest Nuamah a égalisé avec son premier but en championnat de France en profitant d'un mauvais renvoi défensif sur un centre en profondeur de Jeffinho (21).

Lacazette a ensuite inscrit un doublé. Il a donné l'avantage à Lyon après un bon service de Jeffinho qui avait récupéré le ballon dans l'entrejeu (22). Ce dernier a ensuite obtenu un penalty transformé par le capitaine lyonnais (3-1, 41).

- Les changements de Grosso en questions -

En seconde période, Lyon a été plus en difficulté et les Merlus en ont profité pour réduire la marque par Kroupi, encore lui, qui a repris entre Lovren et l'Irlandais Jake O'Brien, un centre de Darlin Yongwa (3-2, 54).

Avec deux parades coup sur coup, devant Formose Mendy et Romain Faivre (74), Anthony Lopes a retardé l'échéance de l'égalisation mais il n'a, en revanche, rien pu faire sur le tir de Yongwa qui a remis les deux équipes à égalité après une mauvaise relance de Mama Baldé, entré peu avant (3-3, 79).

Grosso a semblé mal inspiré avec les sorties d'Alvero et Nuamah, notamment, et les entrées de Tolisso, trop lent, et Baldé, mais aussi sur son changement de système.

Ces initiatives ont destabilisé son équipe et relancé Lorient dont le gardien Ivon-Landry Mvogo a été décisif sur une reprise de la tête de Baldé (90).

De fait, le remplacement de Laurent Blanc par l'entraîneur italien qui reste à la recherche de sa première victoire sur le banc lyonnais, n'a toujours pas amené les effets escomptés (deux défaites, un nul).