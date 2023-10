Météo - Très doux et généralement ensoleillé

Dimanche soir, le ciel sera généralement peu nuageux. Plus tard dans la nuit, les nuages d'altitude deviendront à nouveau plus nombreux par l'ouest. De la brume ou des bancs de brouillard se formeront localement, essentiellement sur le versant sud des reliefs de l'Ardenne et dans certaines vallées. Les minima se situeront entre 5 et 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 10 et 15 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest-sud-ouest.