Mondiaux de gravel - Matej Mohoric champion du monde de gravel, Florian Vermeersch médaille d'argent

Six coureurs, Florian Vermeersch, Matej Mohoric, l'Allemand Paul Voss, l'Espagnol Alejandro Valverde et les Britanniques Connor Swif et Cameron Mason, se sont détachés après 74 km de course. Victime de chute et de crevasion, Wout van Aert se retrouvait alors largué à environ 9 minutes.

Mohoric, Vermeersch et Swift se sont ensuite retrouvés à trois devant, puis à deux lorsque Swift a été lâché à 24 km de l'arrivée. Six kilomètres plus loin, c'est Florian Vermeersch qui voyait Matej Mohoric continuer seul. Condamné à la poursuite, le Belge était victime d'un problème de chaîne à 15 km de l'arrivée et se retrouvait à une trentaine de secondes de l'ancien vainqueur de Milan-Sanremo, qui s'envolait vers une victoire en solitaire.

Mohoric a franchi la ligne d'arrivée avec 43 secondes d'avance sur Florian Vermeersch et 3:40 sur Connor Swift.

C'est la deuxième édition des Mondiaux de gravel. L'année dernière, Gianni Vermeersch et la Française Pauline Ferrand-Prevot étaient devenus les tout premiers champions du monde de la discipline, déjà en Vénétie.

Pauline Ferrand-Prevot, insuffisamment remise d'une infection au Covid, n'a pu défendre son titre samedi chez les dames. C'est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui lui a succédé au palmarès. L'Italienne Silvia Persico et la Néerlandaise Demi Vollering l'ont accompagnée sur le podium.

La Belgique accueillera les Mondiaux de gravel en 2024, dans le Brabant flamand, qui a déjà accueilli cette année la première édition de l'Euro, à Oud-Heverlee. Les titres sont revenus à Jasper Stuyven et à la Néerlandaise Lorena Wiebes.