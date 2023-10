Mondiaux de gymnastique artistique - Noah Kuavita obtient un ticket olympique aux barres parallèles

Avec Kuavita, c'est Luka Ven den Keybus qui sera également du voyage pour Paris l'été prochain. Celui-ci s'était qualifié via le classement du concours général. Un troisième Belge sera de la partie, obtenu via un quota olympique, mais il devra encore être désigné à la suite d'une procédure de sélection, comme l'a expliqué la fédération belge de gymnastique à l'issue de la compétition.

Les dames n'ont quant à elles conquis aucun ticket olympique au cours des Mondiaux d'Anvers. Ceux-ci peuvent encore être obtenus via les Coupes du monde par engin et les championnats d'Europe 2024. Nina Derwael, championne olympique aux barres asymétriques et récemment opérée de l'épaule, et Lisa Vaelen, malade, n'ont pas participé aux championnats du monde cette semaine.