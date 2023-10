Paris-Tours - Greg Van Avermaet fait le bilan de sa carrière: "Je suis très fier"

Van Avermaet a débuté chez les pros en 2006 avec Bodysol-Win for Life-Jong Vlaanderen. Il est resté chez Lotto jusqu'en 2011 et son long passage chez BMC. En 2019, il a rejoint CCC Team, et il a entamé son dernier cycle chez AG2R en 2021.

"C'était une course très difficile. Malheureusement, j'ai encore crevé à un très mauvais moment. Ce n'est pas la première fois dans cette course non plus puisque j'ai connu la même lors de mes trois participations. Cette malchance tire bien sûr un trait sur un éventuel bon résultat", a constaté Van Avermaet.

Le parcours de Paris-Tours a déjà été modifié en 2018 et des tronçons de graviers ont été insérés. "Peut-être qu'ils devraient quand même revoir cela? La moitié du peloton a été mise sur la touche. C'est sans aucun doute un signe que c'est pas une bonne chose. Quant à ma carrière, je suis content de ce que j'en ai retiré. J'ai gagné plus que je ne l'espérais. Je repense à ces dix-sept années avec beaucoup de plaisir. Je suis très fier de ce que j'ai accompli", a conclu Van Avermaet.