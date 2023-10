Assises Hainaut - Le procès de Mickaël Van Haute a débuté en l'absence d'un juré

Les faits ont eu lieu à Frameries la nuit du 1er au 2 février 2021. L'accusé était chargé de garder les deux filles de sa compagne alors que cette dernière était à l'hôpital. En soirée, l'homme n'a plus répondu aux appels et messages de sa compagne. La marraine de Mickäel Van Haute a eu un dernier contact avec lui, peu avant 21h00, durant lequel l'accusé avait tenu des propos incompréhensibles et indiqué être sous l'influence de drogue.

Le lendemain, l'accusé, paniqué, avait rappelé sa marraine en lui indiquant que Néva ne bougeait plus.

Les secours ont constaté à leur arrivée sur place le décès de la fillette. Son visage était couvert d'hématomes, sans effusion de sang. Sa sœur aînée a été retrouvée à l'étage, terrorisée. Celle-ci a déclaré que Mickaël Van Haute avait "tapé le bébé".

Selon le rapport des médecins légistes, Néva a été rouée de coups et a probablement subi des sévices sexuels. La cause de la mort est un traumatisme crânien, conséquemment à des coups reçus à la tête.

L'accusé avait livré quatre versions des faits durant l'instruction, mais aucune n'est compatible avec le résultat des expertises. Il a refusé de participer à la reconstitution.

Lundi, pour ce premier jour de procès, l'accusé sera interrogé dans le cadre de l'instruction d'audience. Un juré masculin manque toutefois à l'appel. Il est remplacé par un autre homme. Le jury reste composé de huit femmes et de quatre hommes.

Le procès est présidé par Adrien Van der Linden d'Hoogvoorst, conseiller à la cour d'appel.