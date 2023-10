Benjamin Lessennes rate le titre de peu en GT4 FFSA

Associé au Néerlandais Riccardo Van der Ende sur la BMW M4 GT4 N°17 de l'écurie française Espace Bienvenue, le Namurois a dû se contenter de la cinquième puis de la quatrième place dans leur catégorie. Pendant ce temps, les Français Enzo Joulié et Etienne Chéli (Toyota Supra) réalisaient le week-end parfait en gagnant les deux courses et être déclarés champions Silver Cup de justesse. Lessennes et Van der Ende finissent néanmoins à la deuxième place du championnat.