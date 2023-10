Bien-être psychologique et travail au cœur de la Semaine de la santé mentale

Support économique, tremplin social et artisan de l'estime de soi, le travail régit notre quotidien. "Pourtant, malgré les nombreuses vertus que l'on peut attribuer au travail, aujourd'hui le mot 'burn-out' est dans toutes les bouches", relève le CRéSaM. D'après les chiffres relatifs aux incapacités de travail qui durent plus d'un an, une personne sur quatre est en invalidité pour cause de dépression ou burn-out, avec une prévalence chez les femmes (68%). "La souffrance au travail renvoie aussi à d'autres réalités: stress, abus d'alcool et de drogues sur le lieu de travail, harcèlement moral et sexuel ou encore suicide", pointe le centre.