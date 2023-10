Budget fédéral - Les Engagés déplorent de nouvelles coupes dans le secteur de la santé

Dans une réaction sur le réseau social X (anciennement Twitter), Catherine Fonck regrette ainsi une "xème couche d'économies" à hauteur de 100 millions d'euros dans le secteur de la santé, "soit un total de plus de 500 millions d'économies en 2023 et 2024 malgré des besoins cruciaux toujours pas rencontrés", fustige celle qui est médecin néphrologue de formation.

En outre, si la députée fédérale humaniste salue l'augmentation du salaire minimum de 50 euros, elle déplore toutefois que la mesure ne bénéficie qu'à 3% des salariés. "Nous espérions une augmentation du salaire poche via une réduction des impôts pour tous les travailleurs avec des salaires bas et moyens, quel que soit leur statut pour encourager le travail. Et là... rien", regrette-t-elle.

Le gouvernement fédéral est parvenu lundi soir à un accord sur le budget 2024. Celui-ci repose sur un effort d'1,2 milliard d'euros auxquels s'ajoutent la couverture de nouvelles politiques pour 500 millions d'euros. En incluant les mesures déjà prises, un effort de 4,8 milliards a été consenti pour l'an prochain, qui permettra de réduire le déficit budgétaire à 2,9% du Produit intérieur brut (PIB).