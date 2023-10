Budget fédéral - Les sociétés d'autobus et autocar ravies de l'introduction des flexi-jobs dans le secteur

L'organisation sectorielle salue l'introduction du régime des flexi-jobs pour les 300 entreprises de bus et d'autocars du pays. "Tous les entrepreneurs sont très reconnaissants car les flexi-jobs sont une solution pour remédier efficacement à la pénurie de chauffeurs dans les transports de ligne et le transport scolaire pour l'enseignement spécialisé", indique la FBAA, rappelant au passage que plus de 1.500 postes de chauffeurs professionnels de bus et car restent vacants.