Conflit israélo-palestinien - Bande de Gaza : "plus de 500 cibles" frappées pendant la nuit, selon l'armée israélienne

"Pendant la nuit, des avions de combats, des hélicoptères, des aéronefs et l'artillerie ont frappé plus de 500 cibles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique", indique l'armée dans un communiqué.

Selon Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne (IDF), des combats sont toujours en cours dans six localités au sud d'Israël, près de la frontière avec Gaza, rapporte lundi le journal The Times of Israel.

Le porte-parole a ajouté que 425 combattants ont été tués par l'armée dans la bande de Gaza et des centaines d'autres en territoire israélien depuis le début du conflit, samedi. Il a également indiqué que l'armée a rappelé des centaines de milliers de réservistes.

L'armée israélienne affirme avoir attaqué 1.148 cibles dans la bande de Gaza depuis samedi.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.

Il s'agit de l'escalade la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies.