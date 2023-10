Conflit israélo-palestinien - Il faut des solutions aux causes structurelles des violences, clament 16 ONG belges

"Nos organisations condamnent sans équivoque les attaques du Hamas sur les civils israéliens qui constituent des crimes de guerre et doivent être condamnées comme tels. Elles condamnent avec la même force les frappes indiscriminées de l'armée contre la population civile palestinienne de Gaza", plaident les 16 ONG belges (le CNCD-11.11.11 et son équivalent flamand, l'Association belgo-palestinienne, Belgian Academics and Artists for Palestine, Broederlijk Delen, Entraide et Fraternité, Intal, la Centrale générale de la FGTB, le Mouvement ouvrier chrétien, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, Solsoc, Soutien Belge Overseas, l'Union des progressistes juifs de Belgique, Viva Salud et Vrede).

Ces organisations demandent à l'Union européenne et à la Belgique de mettre la priorité sur un cessez-le-feu, la protection des populations civiles et le respect du droit international.

Il faut cependant rappeler le contexte de cette escalade de violences, poursuivent-elles. "Depuis plus de seize ans, un blocus est exercé par Israël sur la bande de Gaza, imposant ainsi une punition collective à plus de deux millions de Palestiniens et de Palestiniennes qui se voient en outre régulièrement soumis à des bombardements non discriminés de la part d'Israël sans pouvoir les fuir", regrettent les signataires du communiqué.

Ceux-ci déplorent la décision de la Commission européenne de couper l'aide aux Palestiniens, "qui ne fera que déforcer l'Autorité palestinienne et l'UNRWA et qui punit collectivement l'ensemble de la population palestinienne à l'heure où elle a le plus besoin de cette aide".