Conflit israélo-palestinien - La Commission européenne suspend son aide au développement aux Palestiniens

"L'ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple marque un tournant. Il n'est pas possible de faire comme si de rien n'était", a invoqué le commissaire hongrois.

L'Union européenne, l'un des plus importants soutiens financiers aux Palestiniens, envisage de dépenser quelque 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024 pour financer des projets, notamment dans l'éducation ou la santé.

Un porte-parole de la Commission a toutefois souligné lundi que l'UE ne finance pas, "directement ou indirectement", le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza et considéré par l'Union européenne comme une organisation terroriste.

Plus de 700 personnes ont été tuées dans le sud d'Israël depuis le déclenchement samedi d'une offensive militaire lancée de la bande de Gaza par le Hamas.

Dans la bande de Gaza, les frappes de l'armée israélienne ont fait au moins 560 morts depuis samedi, selon le dernier bilan des autorités locales.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait annoncé plus tôt que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se réuniraient mardi à Oman pour envisager la situation en Israël et dans la région.