Conflit israélo-palestinien - La communauté juive d'Anvers demande de garder portes et fenêtres fermées

Selon le comité de coordination des communautés juives d'Anvers, la présence policière autour des institutions juives, comme les écoles et les synagogues, sera renforcée dans les jours à venir, comme ce fut le cas ce week-end. La communauté elle-même a déployé des volontaires supplémentaires via son propre service de sécurité, Shmira, afin de surveiller la situation.

"En collaboration avec la police et les responsables de la communauté, Shmira continue de suivre la situation de près", peut-on lire dans le communiqué. "Pour l'instant, aucune menace spécifique n'a été signalée ou observée en Belgique et à Anvers en particulier. Cependant, nous demandons à la communauté de rester vigilante et de s'assurer que les portes et fenêtres des institutions sont fermées. Signalez également tout ce qui semble suspect ou inhabituel".

Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA) a fait savoir par la voix de son porte-parole que la police "prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité", mais il n'a ni confirmé, ni infirmé une présence policière supplémentaire auprès des institutions juives. "Notre police locale suit la situation de près, en bonne coopération avec la communauté juive", a déclaré le porte-parole du bourgmestre.