Conflit israélo-palestinien - Les matchs européens des clubs de basket israéliens suspendus, le groupe de Namur concerné

La décision de FIBA Europe concerne "tous les matchs impliquant des équipes israéliennes dans toutes les compétitions sous son égide et jusqu'à nouvel ordre", a expliqué l'instance, précisant que cela vaut pour les matchs à domicile et en déplacement. Cinq équipes israéliennes participent à l'EuroCoupe FIBA chez les dames ou à la FIBA Europe Cup chez les messieurs.

En EuroCoupe féminine, Namur figure dans le groupe G avec un club israélien, Ramla. Les rencontres entre les Namuroises et les Israéliennes sont normalement programmées les 19 octobre et 23 novembre. Jeudi, Namur entame son parcours à Lisbonne contre Benfica, les Britanniques de Caledonia Gladiators complétant ce groupe.

"Les dates et les heures des rencontres reprogrammées seront confirmées dès que la situation le permettra", a ajouté FIBA Europe, qui "continuera à surveiller la situation, car elle reste déterminée à donner la priorité à la sécurité et au bien-être de tous les participants et parties prenantes."