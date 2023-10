Conflit israélo-palestinien - L'Iran nie toute implication dans l'attaque du Hamas contre Israël

"Les mesures déterminées des Palestiniens constituent une défense parfaitement légitime contre 70 ans d'occupation et les crimes terribles du régime sioniste illégitime", peut-on lire dans la déclaration.

Celle-ci indique également que l'Iran soutiendra sans réserve les Palestiniens. "Mais nous ne sommes pas impliqués dans la riposte palestinienne, qui a été menée par la Palestine elle-même".

Auparavant, des membres importants du Hamas et du Hezbollah avaient déclaré que des responsables iraniens de la sécurité avaient aidé à planifier l'attaque surprise du Hamas contre Israël.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre après le déclenchement samedi matin d'une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des Israéliens.

Les combats ont fait plus de 1.100 morts au total dans les deux camps depuis samedi.

Il s'agit de l'escalade la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies.