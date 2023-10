Coup d'État au Niger - Le retrait des troupes françaises du Niger a débuté

Il confirmait ainsi ce qu'avait annoncé la veille l'état-major français à l'AFP.

Au moins deux convois ont depuis permis aux bases de Ouallam et Tabarey-Barey d'être ravitaillées et à plusieurs militaires français considérés comme prioritaires d'être acheminés vers Niamey, d'où ils pourraient s'envoler mardi par avion militaire, selon des sources sécuritaires nigériennes et françaises.

Les Français ont toujours peu de visibilité sur les voies utilisables pour quitter le Niger. Les frontières terrestres sont fermées avec le Bénin et le Nigeria, et les Nigériens interdisent le survol de leur territoire par des avions français, civils et militaires, sauf autorisation dérogatoire.

Les autres frontières ont été rouvertes avec cinq pays, l'Algérie, la Libye, le Burkina Faso, le Mali, et le Tchad où se trouve le commandement des Forces françaises au Sahel, basé à N'Djamena.

Si les containers français sont acheminés vers le Tchad, ils devraient ensuite transiter par le port de Douala, au Cameroun, selon une source proche du dossier.

Depuis le coup d'Etat fin juillet et la suspension de l'accord de partenariat de combat entre la France et le Niger, les quelque 1.000 soldats et aviateurs basés à Niamey et les 400 autres sur les bases avancées ne sortaient plus, privés de toute mission, hélicoptères et avions de chasse restant cloués au sol.