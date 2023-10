Des niveaux élevés de PFAS à nouveau relevés à Vilvorde

La zone autour de l'ancien site des pompiers, où se trouve aujourd'hui l'intercommunale INCOVO, a été examinée par l'Agence flamande en charge des déchets (Ovam). Des niveaux excessifs de PFAS ont été détectés dans les eaux souterraines à plusieurs points de mesure. Les habitants situés dans un rayon de 500 mètres à prendre des mesures dites "no-regret", à savoir ne pas boire l'eau du robinet, ne pas consommer ou consommer modérément des produits cultivés à la maison, ne pas manger d'eau des poules de jardin, éviter de circuler sur et autour du site concerné...

"Il n'y a pas de raison de paniquer", indique le bourgmestre de Vilvorde Hans Bonte (Vooruit). "Les mesures de précaution visent principalement, dans l'attente d'informations plus claires, à encourager les gens à cesser d'utiliser les eaux souterraines ou venant de citernes."

M. Bonte demande en outre que "cette situation incertaine soit éclaircie le plus rapidement possible". "Nous demandons à l'OVAM d'accorder une priorité absolue à l'enquête promise.Il est également impératif que la contamination identifiée soit traitée le plus rapidement possible", ajoute-t-il.

En Flandre, la question de la contamination aux PFAS s'invite régulièrement dans l'actualité depuis la découverte d'une large pollution engendrée par l'entreprise chimique 3M à Zwijndrecht (Anvers).