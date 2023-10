Diables Rouges - Arthur Vermeeren remplace Leandro Trossard dans la sélection

Arthur Vermeeren est ainsi appelé en équipe nationale pour la première fois, à 18 ans. Il est le second joueur du Great Old retenu par Domenico Tedesco pour ces deux rencontres, après Mandela Keita, qui figurait lui déjà dans la sélection dévoilée lundi par le technicien italo-allemand.

La Belgique jouera en Autriche vendredi avant de recevoir la Suède à Bruxelles le lundi 16 octobre dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024.

La Belgique partage actuellement avec l'Autriche la tête du groupe F des qualifications pour l'Euro. Les deux équipes comptent 13 points en 5 matches, et devancent largement la Suède, 3e avec 6 points. L'Azerbaïdjan (4 matches) et l'Estonie ferment la marche avec 1 point. Une victoire sur les trois derniers matches suffirait aux Diables Rouges pour assurer l'une des deux premières places de leur poule, et ainsi valider leur présence au prochain championnat d'Europe en Allemagne.