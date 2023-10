F1 - GP du Qatar - McLaren a battu le record de l'arrêt aux stands le plus rapide: 1.80

McLaren a réalisé l'arrêt aux stands le plus rapide de l'histoire de la Formule 1 dimanche au GP du Qatar. L'écurie britannique n'a en effet mis que 1 seconde et 80 centièmes lors de l'arrêt aux stands au 27e tour de la course, battant ainsi le précédent record détenu par Red Bull depuis 2019. Max Verstappen était alors resté 1.82 aux stands lors du GP du Brésil.