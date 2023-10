Jupiler Pro League - Kristof D'Haene retourne à Courtrai en tant qu'assistant d Glen De Boeck

D'Haene, aujourd'hui âgé de 33 ans, a joué pour les Kerels en tant que défenseur entre 2015 et l'été 2023. Il a alors rejoint le club de Roulers avant de ranger les crampons, il y a deux jours, pour débuter son après-carrière.

Glen De Boeck, qui a récemment remplacé Edward Still en tant qu'entraîneur du KVK, a emmené dans ses bagages Urbain Spaenhoven et Gregory De Grauwe au stade des Éperons d'or, respectivement en tant qu'assistant et analyste vidéo. Joseph Akpala a également été confirmé dans ses fonctions d'assistant. Glenn Verbauwhede est l'entraîneur des gardiens et Pieter Jacobs le responsable des performances.

Le week-end dernier, pour le premier match sous la direction de De Boeck, les Courtraisiens ont perdu 1-0 à Westerlo dans le duel de bas de classement. Avec 5 points, Courtrai est dernier du championnat, une unité derrière son adversaire campinois.