La Fureur de lire s'installe du 11 au 15 octobre en Wallonie et à Bruxelles

Comme chaque année, la "Fureur de lire" se dévoile en Fédération Wallonie-Bruxelles pour sensibiliser le grand public à la lecture. Du 11 au 15 octobre, l'évènement littéraire de l'automne mettra le cap au Nord, pour une centaine d'activités (rencontres, animations, lectures, concours, expositions, etc.) en lien avec la lecture, et plus particulièrement, autour des œuvres nordiques et scandinaves.