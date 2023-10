La sécurisation du Quartier Nord se poursuit avec la Police Bruxelles Nord

La zone de police Bruxelles Nord (PolBruNo) poursuit son effort afin de sécuriser le Quartier Nord et améliorer le sentiment de sécurité autour de la Gare du Nord, a-t-elle annoncé lundi. Une task force visant les auteurs multirécidivistes de vols avec violence et de vente de stupéfiants et de médicaments a été mise en place. Des patrouilles de sécurisation et de larges opérations de contrôles sont également réalisées.