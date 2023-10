Le changement climatique coûte 136 milliards d'euros par an à l'économie mondiale

Les chercheurs, les professeurs Ilan Noy et Rebecca Newman, ont passé à la loupe deux décennies, entre 2000 et 2019. Selon leur analyse, les dommages causés par des conditions météorologiques extrêmes liées au changement climatique s'élèvent en moyenne à 143 milliards de dollars par an, bien que ce chiffre varie d'une année à l'autre.

Il s'agit en outre d'une sous-estimation considérable, expliquent les chercheurs, car il n'existe pratiquement aucune donnée sur les coûts associés aux catastrophes dans les pays pauvres. Ce total ne prend pas non plus en compte les coûts supplémentaires liés à la baisse des rendements et à l'élévation du niveau de la mer.

Au cours de ces deux décennies, 1,2 milliard de personnes ont été victimes de dommages liés au climat. Les tempêtes, telles que l'ouragan Harvey ou le cyclone Nargis, ont représenté les deux tiers du coût global, 16% étant dus aux vagues de chaleur et 10% à la sécheresse et aux inondations.

Les années les plus "coûteuses" ont été 2003, lorsqu'une vague de chaleur a frappé l'Europe; 2008, quand le cyclone Nargis a balayé la Birmanie; et 2010, année où la Somalie et la Russie ont été frappées respectivement par une sécheresse et une vague de chaleur.