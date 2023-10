Les relations Pékin-Washington décisives pour "l'avenir de l'humanité", dit Xi Jinping

"La façon dont la Chine et les Etats-Unis s'entendent face à un monde en plein bouleversement sera déterminante pour l'avenir et le destin de l'humanité", a-t-il ajouté..

"Nous espérons que cette visite aidera les Etats-Unis à mieux comprendre la Chine, à considérer les relations sino-américaines avec plus d'objectivité et à gérer de façon plus rationnelle les différends existants", leur a déclaré le chef de la diplomatie chinoise.

La Chine et les Etats-Unis, qui s'opposent sur nombre de sujets, renouent le dialogue ces derniers mois avec une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin.

"Nous devons gérer nos relations de façon responsable", a abondé Chuck Schumer devant Wang Yi, insistant sur le fait que les Etats-Unis "ne recherch(ent) pas le conflit".

"Comme nous sommes deux grandes puissances, il est naturel que deux grandes puissances se retrouvent en concurrence dans des domaines comme le commerce, la technologie et la diplomatie, entre autres", a-t-il ajouté.

Ce déplacement en Chine de sénateurs américains intervient au moment où une rencontre entre les dirigeants des deux pays est envisagée.

Joe Biden a évoqué vendredi comme "une possibilité" une rencontre avec Xi Jinping lors du sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) prévu mi-novembre à San Francisco.

Les relations bilatérales restent toutefois tendues, avec pour pierres d'achoppement les différends commerciaux, l'expansion chinoise en mer de Chine méridionale et la question de Taïwan.