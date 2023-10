PGA Tour - Luke List vainqueur au bout du suspense au Sanderson Farms Championship

List l'a emporté après un barrage à cinq, après avoir rendu une dernière carte de 70 (4 birdies et 2 bogeys). Le Seattlïen a ainsi terminé avec un total de 270, tout comme ses compatriotes Ben Griffin, leader depuis le 2e tour, et Scott Stallings, et les Suédois Ludvig Albert et Henrik Norlander.

Il a donc fallu disputer un play-off à cinq, quelques minutes avant le coucher de soleil. Dans la pénombre du Country Club of Jackson, List a réussi un putt longue distance au 1er trou de barrage, s'offrant à 38 ans un second titre un an après son succès au Farmers Insurance Open, un succès déjà décroché via un play-off.