TC Louvain - L'acteur et influenceur Nicolas Caeyers devant le tribunal pour viols sur mineurs

L'acteur aurait contacté les mineurs via les médias sociaux et leur aurait ensuite donné rendez-vous. À l'âge de 22 ans, Nicolas Caeyers aurait eu des relations sexuelles avec un garçon de 13 ans. Selon le code pénal sexuel, les relations sexuelles avec des mineurs de moins de 14 ans sont toujours considérées des viols, car les mineurs ne peuvent pas légalement donner leur consentement.

Nicolas Caeyers est connu sur les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram, pour son personnage de Sabine. Ses comptes sont toutefois hors ligne depuis lors. Il a fait ses débuts d'acteur entre 2004 et 2008 pour le programme "Wittekerke" sur la chaîne privée VTM. Il a ensuite joué l'un des rôles principaux du programme "Galaxy Park", produit par Studio 100 et diffusé sur Ketnet entre 2011 et 2014.