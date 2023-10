Tour de Turquie - Jasper Philipsen a "puisé dans ses ressources" pour arracher la victoire

A l'arrivée à Kalkan, Philipsen a devancé le Néerlandais Cees Bol au sommet d'une montée de huit cents mètres. "L'arrivée a été très difficile", a déclaré le Limbourgeois. "Je savais que ce serait à la limite pour moi. Et nous sommes en fin de saison: tout ce qui est en montée fait encore plus mal. L'arrivée a été plus difficile que lors de ma victoire au Tour de Bayonne, même si le peloton n'est pas du même niveau. Je suis content d'avoir pu conclure".

Bol a essayé de surprendre ses concurrents dans le sprint avec un départ précoce. "Cees a fait un très bon sprint, mais je savais que l'arrivée était encore loin. Je savais que quelqu'un allait accélérer, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Personnellement, je ne me sentais pas encore obligé d'attaquer, car Ramon Sinkeldam (son poisson-pilote, ndlr) allait très vite. Quand la ligne d'arrivée s'est rapprochée, j'ai senti de la puissance dans mes jambes. Je suis content d'avoir pu battre Cees."

Avec sa 17e victoire de la saison, Philipsen est désormais le coureur comptant le plus de succès cette saison, à égalité avec le Slovène Tadej Pogacar. "C'est toujours agréable de gagner, surtout sur une arrivée aussi difficile", s'est réjoui Philipsen, qui aura encore plusieurs occasions de sprint dans les jours à venir pour devenir le seul leader de ce classement honorifique.