Tropicale Amissa Bongo - La Tropicale Amissa Bongo, plus grande course cycliste africaine, est reportée

La décision prise en concertation avec les autorités a été dictée par "la redéfinition des priorités pour les prochains mois, dans le contexte du renouvellement des institutions dans la république du Gabon", a expliqué le communiqué. Un coup d'État militaire a eu lieu le 30 août 2023 au Gabon. Le président réélu Ali Bongo a été renversé tandis que le chef militaire Brice Oligui Nguema a pris le pouvoir dans le pays. Celui-ci a intronisé dimanche un nouveau parlement.

La Tropicale Amissa Bongo est organisée depuis 2006 et est classée 2.1. Après les annulations des éditions 2021 et 2022 à cause de la pandémie de Covid-19, c'est le Français Geoffrey Soupe (TotalEnergies) qui l'a remportée en 2023.