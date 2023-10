Bernie Sanders à Bozar devant 2.000 personnes pour présenter son dernier livre

Dans "It's OK to be angry at capitalism", le sénateur indépendant du Vermont, et ancien candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de 2020, plaide pour une refonte en profondeur de l'économie et de la politique. Il y tire le constat que le "capitalisme illimité" est responsable d'une inégalité des revenus et des richesses "sans précédent", "sape la démocratie" et "détruit la planète".

"Pour moi, le monde évolue vers une forme de démocratie oligarchique. Les inégalités socioéconomiques augmentent considérablement et la concentration des propriétés ("ownerships") aussi, que ce soit au niveau de l'agriculture, des transports, de la finance, ou encore des médias", a ainsi amorcé Bernie Sanders au pupitre de la salle pleine. "Aujourd'hui, aux États-Unis, trois individus milliardaires possèdent plus de richesses que près de 165 millions autres américains", a-t-il ensuite ajouté.