Budget fédéral - Agoria demande au gouvernement de prendre d'autres mesures avant la fin de la législature

Agoria déplore que, hormis la réduction de la TVA sur les pompes à chaleur et les rénovations respectueuses de l'environnement, le gouvernement n'ait pas annoncé d'autres initiatives visant à aider les entreprises à réduire leurs coûts énergétiques. Face aux risques pour la sécurité d'approvisionnement et la disponibilité d'une énergie abordable, l'organisation demande une modification de la loi sur la sortie du nucléaire afin de permettre le déploiement de la technologie SMR (Small Modular Reactor), "prometteuse et largement applicable". Elle réclame également la publication "de toute urgence" de l'arrêté royal pour l'appel d'offres pour la zone Élisabeth en mer du Nord.