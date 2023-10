Conflit israélo-palestinien - Allemagne, Etats-Unis, France, Italie, Royaume-Uni soutiendront Israël pour se défendre

"Nous tous reconnaissons les aspirations légitimes du peuple palestinien et nous estimons que les Israéliens et les Palestiniens ont droit, dans la même mesure, à la justice et à la liberté. Mais ne nous leurrons pas: le Hamas ne représente pas ces aspirations et il n'offre rien d'autre au peuple palestinien que plus de terreur et de sang versé", écrivent le chancelier allemand Olaf Scholz, le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, dans ce texte diffusé par la Maison Blanche.