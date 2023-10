Conflit israélo-palestinien - Environ 50 Belges se trouvent dans la bande de Gaza

Environ 10.000 Belges sont par ailleurs enregistrés auprès de l'ambassade de Belgique à Tel Aviv, compétente pour Israël, et près de 3.000 le sont au consulat-général à Jérusalem, compétent pour Jérusalem et le Territoire palestinien, composé de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. La plupart d'entre eux possèdent la double nationalité belgo-israélienne ou belgo-palestinienne.

"Le chiffre actuel devrait vraisemblablement être plus bas, car plusieurs de nos compatriotes ont déjà quitté le pays via la Jordanie", nuance toutefois le porte-parole du SPF Affaires étrangères Nicolas Fierens Gevaert.

Comme il reste possible pour les Belges de quitter Israël par leurs propres moyens, il n'est pas question d'évacuation à l'heure actuelle. "Nous continuerons à surveiller la situation de près au cours des prochaines heures et des prochains jours", note M. Fierens Gevaert.

Le SPF Affaires étrangères a en outre adapté les conseils aux voyageurs pour le Liban. Tous les déplacements vers la zone au sud de la rivière Litani, à environ 20 kilomètres de la frontière israélienne, sont fortement découragés.

Aucune victime belge n'est actuellement à déplorer depuis samedi et le lancement de l'offensive du Hamas en Israël et la riposte militaire israélienne qui s'en est suivi.