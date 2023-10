CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - Huit Français tués et 20 disparus en Israël, selon un nouveau bilan

"Malheureusement, au fur et à mesure que les autorités israéliennes procèdent aux vérifications, à l'identification, le bilan des victimes s'accroit", a-t-elle déclaré en amont d'une audition devant l'Assemblée nationale.

"J'ai ainsi la grande tristesse de devoir vous informer qu'à cette heure, nous déplorons le décès de huit compatriotes dans ces attaques terroristes et nous sommes sans nouvelles de 20 disparus", a-t-elle ajouté.

Elle a précisé que certains d'entre eux avaient "très probablement" été enlevés, dont "au moins un enfant et peut-être plusieurs".

La ministre a aussi annoncé "la mise en place d'un vol spécial par Air France ce jeudi dans le cadre d'une opération coordonnée par le centre de crise" du Quai d'Orsay pour rapatrier des Français qui n'ont pas pu rentrer.

Catherine Colonna a souligné la mobilisation de son ministère "pour clarifier la situation" des Français et "tout faire pour les retrouver, (...) pour les libérer quand ils sont otages".

La cheffe de la diplomatie a également répété qu'il n'y avait "aucune justification possible au terrorisme" et dénoncé des "actes de terreurs perpétrés contre des civils et des soldats".

Les prises d'otages "sont des actes abjects qui démontrent la nature terroriste du Hamas et nous demandons la libération sans conditions" de ces otages.

Avant ses propos, les députés ont observé une minute de silence.