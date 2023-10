Conflit israélo-palestinien - Un homme interpellé dans les locaux de l'ambassade palestinienne à Etterbeek

"Nous venons d'être attaqués à la Mission de la Palestine auprès de l'UE, en Belgique et au Luxembourg, par des fanatiques israéliens", a affirmé la diplomate Alaa Jadallah sur Facebook et X, anciennement Twitter. "Ils ont dit que nous n'avions pas le droit d'exister et que nous étions des terroristes. Ils voulaient enlever le drapeau palestinien et le remplacer par le drapeau israélien, comme si ce qui se passe actuellement en Palestine ne suffisait pas, comme si le massacre actuel, le blocus et la répression en Palestine ne suffisaient pas."